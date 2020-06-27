Виктор Гончаренко присутствует на матче «Динамо» — ЦСКА как зритель

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко присутствует на матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо».

Белорусский специалист находится на трибуне вместе с заместителями генерального директора ЦСКА братьями Березуцкими.

Матч «Динамо» — ЦСКА пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина». Встреча начнётся в 19:00 мск. Обслужит матч арбитр Кирилл Левников (Санкт-Петербург), ассистировать ему будут Дмитрий Мосякин и Дмитрий Чельцов (оба — Москва). Резервный арбитр — Алексей Амелин (Тула).

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — ЦСКА.

ЦСКА, набрав 36 очков, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» (30) — на 8-м месте.