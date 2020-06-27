Ещенко: «Спартак» должен был побеждать «Уфу». Соперник отскочил

Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал ничейный результат в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (0:0).
«Уфа» отдаёт инициативу, отбивается, играет дисциплинированно. Но мы превосходили их во всех моментах, должны были выигрывать, а у них передача с фланга, и всё. Отскочили, можно сказать", — передаёт слова Ещенко корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
На 90-й минуте форвард «Спартака» Александр Соболев забил гол, который после просмотра VAR был отменён Безбородовым. В компенсированное время вратарь «Уфы» Александр Беленов поймал мяч, но затем, возможно, завалился с ним за линию ворот.
Московский «Спартак» набрал 32 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Уфа» (31) — на 7-м месте. Лидером соревнований является петербургский «Зенит», в 24 матчах набравший 56 очков.
- 27 июня 2020
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