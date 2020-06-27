Маслов: Джикия сказал мне пару слов до игры, но всё, что было в раздевалке, остаётся там

Защитник «Спартака» Павел Маслов прокомментировал результат матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (0:0).
«По поводу моментов не буду ничего говорить, но мы посмотрели всё в раздевалке и пришли к единому мнению. Джикия — потеря, но ничего страшного. Мы все вместе тренируемся, выкладываемся и были уверены в себе. Георгий, как капитан, сказал мне пару слов перед матчем, но всё, что было в раздевалке, остаётся в раздевалке.
Что касается матча с ЦСКА, будем отталкиваться только от себя и будем стараться выиграть», — передаёт слова Маслова корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
Московский «Спартак» набрал 32 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Уфа» (31) — на 7-м месте. Лидером соревнований является петербургский «Зенит», в 24 матчах набравший 56 очков.
- 27 июня 2020
-
20:24
-
20:23
-
20:14
-
20:02
-
19:54
-
19:43
-
19:33
-
19:31
-
19:29
-
19:24
-
19:22
-
19:16
-
19:11
-
19:02
-
18:58
-
18:52
-
18:50
-
18:47
-
18:44
-
18:41
-
18:34
-
18:27
-
18:24
-
18:02
-
18:01
-
17:57
-
17:44
-
17:30
-
17:15
-
17:13
-
16:56
-
16:56
-
16:55
-
16:31
-
16:26