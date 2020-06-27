Маслов: Джикия сказал мне пару слов до игры, но всё, что было в раздевалке, остаётся там

Защитник «Спартака» Павел Маслов прокомментировал результат матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (0:0).



«По поводу моментов не буду ничего говорить, но мы посмотрели всё в раздевалке и пришли к единому мнению. Джикия — потеря, но ничего страшного. Мы все вместе тренируемся, выкладываемся и были уверены в себе. Георгий, как капитан, сказал мне пару слов перед матчем, но всё, что было в раздевалке, остаётся в раздевалке.



Что касается матча с ЦСКА, будем отталкиваться только от себя и будем стараться выиграть», — передаёт слова Маслова корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Московский «Спартак» набрал 32 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Уфа» (31) — на 7-м месте. Лидером соревнований является петербургский «Зенит», в 24 матчах набравший 56 очков.