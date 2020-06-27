Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Леонид Федун: казалось, VAR решит проблемы судейства, а он их, наоборот, усугубил

Леонид Федун: казалось, VAR решит проблемы судейства, а он их, наоборот, усугубил
Футбол / РПЛ 0

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал судейство в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (0:0).

«А во вчерашнем матче почему арбитр так действовал? К сожалению, VAR не убрал человеческий фактор. Казалось, VAR решит проблемы судейства. А VAR их, наоборот, усугубил. Хочет судья не засчитать гол, он его не засчитывает. На наш взгляд, и первый гол был забит чисто. А во втором случае мяч полностью пересёк линию. Ну что тут добавить. Мы потеряли два очка. Вот и всё», — приводит слова Федуна «Спорт-экспресс».

Московский «Спартак» набрал 32 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Уфа» (31) — на 7-м месте. Лидером соревнований является петербургский «Зенит», в 24 матчах набравший 56 очков.

Ещенко: пусть результат матча «Спартак» — «Уфа» будет на совести арбитров
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020