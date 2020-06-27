Леонид Федун: казалось, VAR решит проблемы судейства, а он их, наоборот, усугубил

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал судейство в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (0:0).



«А во вчерашнем матче почему арбитр так действовал? К сожалению, VAR не убрал человеческий фактор. Казалось, VAR решит проблемы судейства. А VAR их, наоборот, усугубил. Хочет судья не засчитать гол, он его не засчитывает. На наш взгляд, и первый гол был забит чисто. А во втором случае мяч полностью пересёк линию. Ну что тут добавить. Мы потеряли два очка. Вот и всё», — приводит слова Федуна «Спорт-экспресс».

Московский «Спартак» набрал 32 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Уфа» (31) — на 7-м месте. Лидером соревнований является петербургский «Зенит», в 24 матчах набравший 56 очков.