Леонид Федун: казалось, VAR решит проблемы судейства, а он их, наоборот, усугубил
Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал судейство в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (0:0).
«А во вчерашнем матче почему арбитр так действовал? К сожалению, VAR не убрал человеческий фактор. Казалось, VAR решит проблемы судейства. А VAR их, наоборот, усугубил. Хочет судья не засчитать гол, он его не засчитывает. На наш взгляд, и первый гол был забит чисто. А во втором случае мяч полностью пересёк линию. Ну что тут добавить. Мы потеряли два очка. Вот и всё», — приводит слова Федуна «Спорт-экспресс».
Московский «Спартак» набрал 32 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Уфа» (31) — на 7-м месте. Лидером соревнований является петербургский «Зенит», в 24 матчах набравший 56 очков.
Ещенко: пусть результат матча «Спартак» — «Уфа» будет на совести арбитров
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