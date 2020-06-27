Бывший нападающий сборной Нидерландов Арьен Роббен возобновил карьеру и будет выступать за родной клуб «Гронинген», сообщается на официальном сайте клуба.

«Возвращаюсь в „Гронинген“ в качестве футболиста. Теперь это моя цель. Работаю над возвращением в футбол. Пока не знаю, что получится из этого, но мечтаю сыграть за «Гронинген», — сказал Роббен.

Фотографию можно посмотреть в официальном «твиттере» «Гронингена».

Роббен завершил профессиональную карьеру летом 2019 года. Нидерландский футболист выступал за клубы «Гронинген», ПСВ, лондонский «Челси», мадридский «Реал» и «Баварию». Чемпион Нидерландов, Англии, Испании и Германии. Победитель Лиги чемпионов сезона-2012/2013 в составе мюнхенской «Баварии».