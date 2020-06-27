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Маринато Гильерме провёл 100-й «сухой» матч в РПЛ

Маринато Гильерме провёл 100-й «сухой» матч в РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Вратарь московского «Локомотива» Маринато Гильерме провёл 100-й «сухой» матч в Российской Премьер-Лиге. Юбилейным стал матч 24-го тура чемпионата России с казанским «Рубином» (2:0).

«Поздравляем Гилю с 100-м «сухим» матчем в Российской Премьер-Лиге», — говорится в официальном «твиттере» «Локомотива».

Гильерме перешёл в «Локомотив» летом 2007 года из «Атлетико Паранаэнсе». Сумма трансфера составила € 1,25 млн. В нынешнем сезоне 34-летний голкипер принял участие в 22 матчах Российской Премьер-Лиги (все — в основном составе), в которых пропустил 19 мячей и получил две жёлтые карточки.

«Локомотив», в 24 турах набрав 47 очков, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером турнира является «Зенит» (56). Следующий матч в РПЛ «железнодорожники» проведут 30 июня на своём поле с «Крыльями Советов».

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