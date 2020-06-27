Газизов: у «Уфы» идёт увеличение бюджета на 7–8 процентов

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов после матча 24-го тура чемпионата России со «Спартаком» (0:0) рассказал о положении клуба.

«Я против того, чтобы играть молодёжью, у нас игра профессионалов. Наши ребята приехали, когда мы поняли, что будем возобновлять чемпионат. Я вышел, и мы начали разговаривать. Есть возможность заразиться. Вы можете заразить себя или кого-то. Если вы сейчас скажете, что мы не будем играть, то ни к кому претензий нет. Все подписали определённые бумаги, что они претензий не имеют. Но дети этого же не подписывали! Мы по-любому не можем рисковать детьми. Ребята, которые в команде, — профессионалы, зарабатывают деньги. Это их работа. Те ребята только идут к этому. Это моё личное мнение. Мне кажется, что тренерские штабы Премьер-Лиги по крайней мере нас поддержат. Мы, все 16 клубов лиги, партнёры. Мы хорошо друг друга знаем. Не скажу, что мы все дружим. Мы все делаем одно дело. Понятно, что есть шероховатости. Мне бы не хотелось сталкиваться с каким-либо мнением. Я не хочу говорить, кто виноват.



Каким будет футбол дальше? Сначала мы должны сделать всё, чтобы закончить чемпионат. Мы зашли на этот путь. Проблемы старого чемпионата не должны перейти на новый. Мы пробуем различные моменты: закрываемся, делаем тестирование, ведём игроков. Всё сложно. Мы нарабатываем определённую базу. Я думаю, что когда будут выходить другие виды спорта, то они будут пользоваться этим и учтут, где мы сделали ошибки и где мы правильно поступали. Сейчас всё делается с колен.



Мы понимали, что будем что-то менять. Я, честно говоря, жду изменений в медицинском регламенте. Это будет какое-то подспорье для клубов. Клубы не виноваты, что футболисты имеют положительные тесты. Очень много ситуаций, которые ты не можешь просчитать. Сегодня мы жили в гостинице, где есть гарантия, что всё будет хорошо. То, что могут себе позволить большие клубы, не могут себе позволить небольшие команды, как «Уфа». Для нас это большое напряжение. У нас идёт увеличение бюджета, но мы всё равно себя чувствуем хорошо. Мы всегда живём экономно. В нашем случае около 7-8 процентов добавилось. Тратим на различные моменты.

Раньше мы жили в двуместных номерах, в Москву летали не чартером, а обычным рейсом. Сейчас играли со «Спартаком», дальше — с «Локомотивом», летим чартером. Тут увеличение, там увеличение. Пришлось ездить на сборы. Через каждый день или через два мы делаем тесты. Надо везде покупать антисептики. Очень много вещей связано с тем, что мы с матчдэй не получаем денег, а туда всё равно затрачиваем средства. Я не жалуюсь. Мы знали, на что идём. Я рад, что мы пробиваем эту дорогу. Она очень сложная. Надеюсь, что мы выйдем с честью. Мы не продаём маски — мы выдаём. Каждый человек, приходящий на матч, получает эти маски бесплатно — болельщики, болбои, стюарды, охрана. Есть вещи, на которых мы планируем заработать, но пока мы идём этим путём», — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.