Николич: не хочу комментировать момент с Эдером, главное — победа «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал победу команды в матче 24-го тура РПЛ с «Рубином» (2:0).

«Матч состоит не из первого и второго тайма, играем 90 минут. Сегодня мы очень хорошо играли. Рад, что увозим в Москву три очка. „Рубин“ — хорошая команда и достойный соперник. В первом тайме мы полностью контролировали игру, наше владение было в районе 60%, может, даже больше. Статистики по второму тайму пока не знаю. Вернёмся на базу и будем готовиться к следующему матчу, он уже через несколько дней.



Для меня команда — не просто стартовый состав или один-два игрока, а абсолютно все, весь коллектив. Сегодня сыграли и Кверквелия, и Антон Миранчук. Секрет успеха в том, что сегодня хорошо сыграла вся команда. Очень доволен командной игрой, но нам очень не хватает игроков, которые травмированы, — Ротенберга, Фарфана, Луки Джорджевича, Стаса Макгеева, а также дисквалифицированного Жемалетдинова. Надеюсь, они быстро поправятся и вернутся. Рад за Рыбчинского — хорошо сыграл и дебютировал в команде.



Рыбчинский вышел в старте, потому что Антон Миранчук ещё не до конца готов. Антон — очень талантливый игрок, его не хватает команде. Сегодня было важно ему выйти на чуть-чуть и почувствовать поле и игру. Надеюсь, он скоро вольётся в состав и будет приносить нам пользу.

Не хочу комментировать момент с Эдером, был там фол или нет. Главное — мы сегодня выиграли и увезли три очка. На матче был VAR. Думаю, во время игры не было серьёзных ошибок. Сейчас меня больше волнуют команда и игроки", — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата».