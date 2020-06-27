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Марко Николич: счастлив, что «Локомотив» самоизолировался на базе

Марко Николич: счастлив, что «Локомотив» самоизолировался на базе
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич заявил, что он приветствует решение клуба о самоизоляции команды на базе.

«Почему мы самоизолировались на базе? Я счастлив, что так произошло. Первые дни у нас было очень много разговоров о Лиге чемпионов и о том, что у нас мало матчей. Через три-четыре дня Чорлука, Гильерме и Крыховяк подошли ко мне и предложили переехать на базу. Это показывает, что люди не равнодушны и что им важен результат. Моя первая победа — не над «Оренбургом», моя первая победа — именно это решение игроков. Этот человеческий момент меня очень тронул», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата».

«Локомотив», набрав 47 очков, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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