Голосов и Маркитесов — первые родившиеся в XXI веке футболисты, сыгравшие за «Спартак»

Игроки «Спартака» — защитник Илья Голосов и полузащитник Дмитрий Маркитесов — стали первыми игроками, родившимися в XXI веке, сыгравшими за красно-белых.
«Илья Голосов и Дима Маркитесов стали первыми игроками, родившимися в XXI веке, которые сыграли за «Спартак»! С дебютом, парни!» — говорится в сообщении, опубликованном в официальном «твиттере» московского клуба.
18-летний Голосов и 19-летний Маркитесов дебютировали за «Спартак» в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (0:0).
Московский «Спартак», набрав в 24 турах 32 очка, занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Следующий матч красно-белые проведут с ЦСКА. Встреча состоится 30 июня в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». В первом круге «Спартак» обыграл «армейцев» со счётом 2:1.
- 27 июня 2020
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