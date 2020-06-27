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Голосов и Маркитесов — первые родившиеся в XXI веке футболисты, сыгравшие за «Спартак»

Голосов и Маркитесов — первые родившиеся в XXI веке футболисты, сыгравшие за «Спартак»
Футбол / РПЛ 0

Игроки «Спартака» — защитник Илья Голосов и полузащитник Дмитрий Маркитесов — стали первыми игроками, родившимися в XXI веке, сыгравшими за красно-белых.

«Илья Голосов и Дима Маркитесов стали первыми игроками, родившимися в XXI веке, которые сыграли за «Спартак»! С дебютом, парни!» — говорится в сообщении, опубликованном в официальном «твиттере» московского клуба.

18-летний Голосов и 19-летний Маркитесов дебютировали за «Спартак» в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (0:0).

Московский «Спартак», набрав в 24 турах 32 очка, занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Следующий матч красно-белые проведут с ЦСКА. Встреча состоится 30 июня в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». В первом круге «Спартак» обыграл «армейцев» со счётом 2:1.

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