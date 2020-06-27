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Новиков: «Динамо» достойно смотрелось в матче с ЦСКА, учитывая нашу ситуацию

Новиков: «Динамо» достойно смотрелось в матче с ЦСКА, учитывая нашу ситуацию
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал ничейный результат матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:0).

«Обе команды действовали очень осторожно, игра была на шесть очков, минимум опасных моментов. Наверное, не слишком интересная игра для зрителей, но после нашей ситуации мы смотрелись достойно.

Мы сидели в номерах, делали упражнения по «зуму», рассчитывали вчера вечером потренироваться, но Роспотребнадзор не разрешил. Разрешение получили ночью, потренировались утром. Постоянно были на связи с тренером «Динамо-2», обсуждали игру ЦСКА. Карапузов — молодой игрок. Сейчас у нас есть такая ситуация, когда много игроков выпало из состава, предоставили ему шанс, действовал неплохо», — передаёт слова Новикова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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