«Босс» у руля ЦСКА, виртуальные болельщики и удаление Бийола. Яркие фото ничьей с «Динамо»

Сегодня, 27 июня, в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина» в матче 24-го тура российской Премьер-Лиги «Динамо» сыграло с ЦСКА вничью. Встреча завершилась со счётом 0:0.

Обслуживал матч арбитр Кирилл Левников (Санкт-Петербург), ассистировали ему Дмитрий Мосякин и Дмитрий Чельцов (оба — Москва). ЦСКА руководил старший тренер команды Сергей Овчинников, главный тренер «армейцев» Виктор Гончаренко смотрел матч со зрительской трибуны.

ЦСКА продлил безвыигрышную серию в РПЛ до семи матчей и, набрав 37 очков, занимает пятое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Динамо» (31) — на седьмом месте. Лидером турнира является «Зенит» (56).

Лучшие кадры с матча «Динамо» — ЦСКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.