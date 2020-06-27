Суарес: что не так с «Барселоной»? Для анализа ситуации существуют тренеры

Уругвайский нападающий «Барселоны» Луис Суарес прокомментировал результат матча 32-го тура чемпионата Испании с «Сельтой» (2:2).



«Конечно, эмоции негативные, так как мы потеряли два важных очка. Мы зависели сами от себя, а теперь придётся ждать осечки «Реала». Мы разочарованы из-за потери очков. Что с нами не так? Для анализа ситуации существуют тренеры. Мы не привыкли терять очки, у нас отличные игроки в составе. Я рад помочь команде, но разочарован из-за потери очков», — приводит слова Суареса AS.

Каталонская «Барселона» набрала 69 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Сельта» (34) — на 16-м месте. В тройку лидеров входят мадридский «Реал» (68) и «Атлетико» (55).