Суарес: что не так с «Барселоной»? Для анализа ситуации существуют тренеры
Уругвайский нападающий «Барселоны» Луис Суарес прокомментировал результат матча 32-го тура чемпионата Испании с «Сельтой» (2:2).
«Конечно, эмоции негативные, так как мы потеряли два важных очка. Мы зависели сами от себя, а теперь придётся ждать осечки «Реала». Мы разочарованы из-за потери очков. Что с нами не так? Для анализа ситуации существуют тренеры. Мы не привыкли терять очки, у нас отличные игроки в составе. Я рад помочь команде, но разочарован из-за потери очков», — приводит слова Суареса AS.
Каталонская «Барселона» набрала 69 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Сельта» (34) — на 16-м месте. В тройку лидеров входят мадридский «Реал» (68) и «Атлетико» (55).
- 27 июня 2020
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