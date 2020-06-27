«Реал» определился с заявкой на матч Примеры с «Эспаньолом»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан определился с заявкой команды на матч 32-го тура чемпионата Испании с «Эспаньолом».



Вратари: Тибо Куртуа, Альфонс Ареола, Диего Алтубе.

Защитники: Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Марсело, Хавьер Эрнандес, Мигель Гутьеррес.

Полузащитники: Тони Кроос, Каземиро, Федерико Вальверде, Хамес Родригес, Иско.

Нападающие: Эден Азар, Карим Бензема, Гарет Бэйл, Марко Асенсио, Браим Диас, Мариано Диас, Винисиус Жуниор, Родриго Гоэс.

Матч «Эспаньол» — «Реал» состоится завтра, 28 июня. Встреча состоится в Барселоне на стадионе «RCDE — Корнелья-Эль Прат».

«Реал», набрав в 31 туре 68 очков, занимает второе место в турнирной таблице Примеры. «Эспаньол» (24) — на последнем, 20-м месте.