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«Манчестер Юнайтед» вырвал победу в игре с «Норвич Сити» и вышел в 1/2 финала Кубка Англии

«Манчестер Юнайтед» вырвал победу в игре с «Норвич Сити» и вышел в 1/2 финала Кубка Англии
Футбол / Англия 0

В матче 1/4 финала Кубка Англии «Норвич Сити» принимал «Манчестер Юнайтед». Встреча прошла на стадионе «Кэрроу Роуд» в Норидже и завершилась победой гостей в дополнительное время со счётом 2:1.

Во втором тайме встречи, на 51-й минуте, счёт открыл нападающий «Манчестер Юнайтед» Одион Игало. Ответный гол на 75-й минуте забил хавбек «Норвича» Тодд Кантвелл. На 89-й минуте красную карточку получил защитник хозяев Тимм Клозе. В компенсированное время матча, на 118-й минуте, защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр вновь вывел гостей вперёд в счёте.

Таким образом, «Манчестер Юнайтед» вышел в полуфинал чемпионата Англии. «Норвич Сити» завершил своё выступление в Кубке страны. В других парах 1/4 финала Кубка Англии встретятся «Шеффилд Юнайтед» — «Арсенал», «Лестер Сити» — «Челси» и «Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Сити».

Кубок Англии. 1/4 финала
27 июня 2020, суббота. 19:30 МСК
Норвич Сити
Норидж
Окончен
1 : 2
ДВ
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Игало – 51'   1:1 Кантвелл – 75'   1:2 Магуайр – 118'
Удаления: Клозе – 89' / нет
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