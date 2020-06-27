«Манчестер Юнайтед» вырвал победу в игре с «Норвич Сити» и вышел в 1/2 финала Кубка Англии

В матче 1/4 финала Кубка Англии «Норвич Сити» принимал «Манчестер Юнайтед». Встреча прошла на стадионе «Кэрроу Роуд» в Норидже и завершилась победой гостей в дополнительное время со счётом 2:1.
Во втором тайме встречи, на 51-й минуте, счёт открыл нападающий «Манчестер Юнайтед» Одион Игало. Ответный гол на 75-й минуте забил хавбек «Норвича» Тодд Кантвелл. На 89-й минуте красную карточку получил защитник хозяев Тимм Клозе. В компенсированное время матча, на 118-й минуте, защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр вновь вывел гостей вперёд в счёте.
Таким образом, «Манчестер Юнайтед» вышел в полуфинал чемпионата Англии. «Норвич Сити» завершил своё выступление в Кубке страны. В других парах 1/4 финала Кубка Англии встретятся «Шеффилд Юнайтед» — «Арсенал», «Лестер Сити» — «Челси» и «Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Сити».
- 27 июня 2020
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