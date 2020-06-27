Отменённый гол Соболева — в видеообзоре матча «Спартак» — «Уфа»

В матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» принимал «Уфу». Встреча прошла на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась вничью — 0:0.
Главный арбитр встречи Владислав Безбородов показал четыре жёлтые карточки в матче. Два предупреждения получили игроки московского «Спартака» Павел Маслов и Алекс Крал. В составе «Уфы» жёлтые карточки получили Йонуц Неделчяру и Джемал Табидзе. Стоит отметить, что на 90-й минуте форвард «Спартака» Александр Соболев забил гол, который после просмотра VAR был отменён Безбородовым.
Московский «Спартак» набрал 32 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Уфа» (31) — на 7-м месте. Лидером соревнований является набравший в 24 матчах 56 очков петербургский «Зенит».
Посмотреть видео можно на канале «Матч Премьер» в Rutube. Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».
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