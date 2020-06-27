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«С такой поддержкой невозможно не побеждать!» Дзюба поблагодарил юных фанатов «Зенита»

«С такой поддержкой невозможно не побеждать!» Дзюба поблагодарил юных фанатов «Зенита»
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба поблагодарил юных болельщиков петербургского клуба за поддержку.

«С такой поддержкой и с такими любимыми болельщиками невозможно не побеждать!» — написал Дзюба в своём «инстаграме».

31-летний Дзюба является воспитанником московского «Спартака». В клуб из Санкт-Петербурга он перешёл летом 2015 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 23 матчах чемпионата России (21 — в основном составе), в которых стал автором 15 забитых мячей (шесть — с пенальти), отдал девять результативных передач, а также получил одну жёлтую карточку. Контракт игрока с клубом действует до лета 2020 года.

«Зенит», набрав в 24 турах 56 очков, занимает первое место в турнирной таблице РПЛ.

Артём Дзюба вышел на девятое место в списке лучших бомбардиров в истории «Зенита»
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