Дубль Алексея Миранчука — в видеообзоре матча «Рубин» — «Локомотив»

В матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги казанский «Рубин» проиграл московскому «Локомотиву» со счётом 0:2. Встреча состоялась в Казани на стадионе «Казань Арена». Обслуживал матч арбитр Николай Волошин (Смоленск), ассистировали ему Валерий Данченко (Уфа) и Владимир Миневич (Смоленск). Резервный арбитр — Анатолий Жабченко (Краснодар).
Счёт был открыт в середине первого тайма — на 23-й минуте автором забитого мяча стал Алексей Миранчук, ему ассистировал Дмитрий Рыбчинский. Через несколько минут московский клуб увеличил разрыв в счёте усилиями Алексея Миранчука, реализовавшего 11-метровый.
«Локомотив», набрав 47 очков, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Рубин» (26) — на 11-м месте.
Посмотреть видео можно на канале «Матч Премьер» в Rutube. Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».
- 27 июня 2020
-
23:32
-
23:20
-
23:06
-
23:01
-
22:50
-
22:37
-
22:17
-
22:16
-
21:57
-
21:48
-
21:47
-
21:46
-
21:41
-
21:36
-
21:32
-
21:31
-
21:26
-
21:23
-
21:08
-
21:06
-
21:05
-
20:57
-
20:46
-
20:43
-
20:24
-
20:23
-
20:14
-
20:02
-
19:54
-
19:43
-
19:33
-
19:31
-
19:29
-
19:24
-
19:22