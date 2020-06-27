Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Дубль Алексея Миранчука — в видеообзоре матча «Рубин» — «Локомотив»

Дубль Алексея Миранчука — в видеообзоре матча «Рубин» — «Локомотив»
Футбол / РПЛ 0

В матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги казанский «Рубин» проиграл московскому «Локомотиву» со счётом 0:2. Встреча состоялась в Казани на стадионе «Казань Арена». Обслуживал матч арбитр Николай Волошин (Смоленск), ассистировали ему Валерий Данченко (Уфа) и Владимир Миневич (Смоленск). Резервный арбитр — Анатолий Жабченко (Краснодар).

Счёт был открыт в середине первого тайма — на 23-й минуте автором забитого мяча стал Алексей Миранчук, ему ассистировал Дмитрий Рыбчинский. Через несколько минут московский клуб увеличил разрыв в счёте усилиями Алексея Миранчука, реализовавшего 11-метровый.

«Локомотив», набрав 47 очков, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Рубин» (26) — на 11-м месте.

Посмотреть видео можно на канале «Матч Премьер» в Rutube. Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020