Удаление Бийола — в видеообзоре матча «Динамо» — ЦСКА

В матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» и ЦСКА сыграли вничью — 0:0. Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина». Обслуживал матч арбитр Кирилл Левников (Санкт-Петербург), ассистировали ему Дмитрий Мосякин и Дмитрий Чельцов (оба — Москва).



ЦСКА нанёс больше ударов по воротам — восемь против пяти, — но счёт так и не был открыт. В концовке матча был удалён хавбек «армейцев» Яка Бийол, получивший две жёлтые карточки. Таким образом, ЦСКА продлил безвыигрышную серию в РПЛ до семи матчей.



ЦСКА, набрав 37 очков, занимает пятое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Динамо» (31) — на седьмом месте. Лидером турнира является «Зенит» (56).



В следующем туре ЦСКА 30 июня на своём поле встретится со «Спартаком». «Динамо» 1 июля предстоит выездной матч с «Сочи».

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