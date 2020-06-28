Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Зелимхан Бакаев: если «Спартак» расслабится в дерби, ЦСКА нас накажет

Зелимхан Бакаев: если «Спартак» расслабится в дерби, ЦСКА нас накажет
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев поделился ожиданиями от матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА.

«Дерби будет в любом случае тяжёлым. Они будут выходить и биться. Если расслабимся, они нас накажут. Мы не имеем права выходить расслабленными, с мыслями, что ЦСКА сейчас не готов. К дерби они всегда будут готовы. Без Джикии всегда тяжело играть. Слава богу, что он будет с нами в матче с ЦСКА», — сказал Бакаев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 30 июня. Встреча пройдёт в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало матча — в 20:30 мск.

ЦСКА, набрав в 24 турах 37 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (32) — на 6-м месте.

Газзаев — об игроках ЦСКА: посмотрите, на какой уровень скатился Чалов
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020