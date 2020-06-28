«Фиорентина» уступила «Лацио», несмотря на гол Франка Рибери

В матче 28-го тура чемпионата Италии римский «Лацио» обыграл флорентийскую «Фиорентину» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Риме на стадионе «Олимпико». Обслуживал матч арбитр Микаэль Фаббри, ассистировали ему Сержио Рангетти и Мауро Галетто.

Счёт был открыт в середине первого тайма — на 25-й минуте автором забитого мяча стал Франк Рибери, которому ассистировал Далберт. Римляне отыгрались в середине второй половины — на 67-й минуте гол с пенальти забил Чиро Иммобиле. Победу «Лацио» принёс Луис Альберто, который отличился на 82-й минуте.

«Лацио», набрав 65 очков, занимает второе место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. «Фиорентина» (31) — на 13-м месте.

В 29-м туре «Лацио» на выезде сыграет с «Торино» (30 июня). «Фиорентина» дома встретится с «Сассуоло» (1 июля).