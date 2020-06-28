«Атлетико» обыграл «Алавес» благодаря голам Сауля и Диего Косты

В матче 32-го тура чемпионата Испании «Атлетико» принимал «Алавес». встреча прошла на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
На 59-й минуте встречи полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес вывел хозяев вперёд в счёте. На 73-й минуте главный арбитр встречи Марио Мелеро назначил пенальти в ворота «Алавеса», который успешно реализовал нападающий мадридской команды Диего Коста. В компенсированное время встречи 11-метровый удар реализовал форвард «Алавеса» Хоселу.
«Атлетико» набрал 58 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице Примеры. «Алавес» (35) — на 15-м месте. Лидером соревнований является «Барселона» (69).
В другом матче тура «Осасуна» принимала «Леганес». Встреча, прошедшая на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне, завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
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