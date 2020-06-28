Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Атлетико» обыграл «Алавес» благодаря голам Сауля и Диего Косты

«Атлетико» обыграл «Алавес» благодаря голам Сауля и Диего Косты
Футбол / Испания 0

В матче 32-го тура чемпионата Испании «Атлетико» принимал «Алавес». встреча прошла на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

На 59-й минуте встречи полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес вывел хозяев вперёд в счёте. На 73-й минуте главный арбитр встречи Марио Мелеро назначил пенальти в ворота «Алавеса», который успешно реализовал нападающий мадридской команды Диего Коста. В компенсированное время встречи 11-метровый удар реализовал форвард «Алавеса» Хоселу.

«Атлетико» набрал 58 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице Примеры. «Алавес» (35) — на 15-м месте. Лидером соревнований является «Барселона» (69).

В другом матче тура «Осасуна» принимала «Леганес». Встреча, прошедшая на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне, завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Испания - Примера. 32-й тур
27 июня 2020, суббота. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
2 : 1
Алавес
Витория
1:0 Ньигес – 59'   2:0 Коста – 73' (пен)   2:1 Хоселу – 90+3' (пен)
Испания - Примера. 32-й тур
27 июня 2020, суббота. 20:30 МСК
Осасуна
Памплона
Окончен
2 : 1
Леганес
Леганес
1:0 Гальего – 9'   1:1 Авилес – 50'   2:1 Гальего – 90+6'
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020