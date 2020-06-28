Николич победил с «Локо» под протесты своих болельщиков. Лучшие фото матча с «Рубином»

Вчера, 27 июня, в Казани на стадионе «Казань Арена» в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» одержал уверенную победу над «Рубином». Встреча завершилась со счётом 2:0. Обслуживал матч арбитр Николай Волошин (Смоленск).

Счёт был открыт в середине первого тайма — на 23-й минуте автором забитого мяча стал Алексей Миранчук, ассистировал ему Дмитрий Рыбчинский. Через несколько минут московский клуб увеличил разрыв в счёте усилиями Алексея Миранчука, реализовавшего 11-метровый.



«Локомотив», набрав 47 очков, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Рубин» (26) — на 11-м месте.

Лучшие кадры с матча «Рубин» — «Локомотив» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.