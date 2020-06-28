Главный тренер «Сельты»: мы могли заработать три очка в матче с «Барселоной»

Главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия прокомментировал ничью в домашнем матче с «Барселоной» (2:2), который состоялся в 32-м туре Примеры.
«Мы выставили на матч тот состав, который считали наиболее подходящим, чтобы одержать победу. Нам пришлось непросто в матче с «Реалом Сосьедад», поэтому некоторые игроки были не в состоянии отыграть все 90 минут, и мы не стали подвергать их чрезмерному риску.
В первом тайме мы играли не так решительно, как мне хотелось бы. Во втором мы намного лучше обращались с мячом и даже могли победить. В перерыве я сказал, что хочу, чтобы моя команда была храброй, потому что в первом тайме мы чересчур уважительно относились к сопернику.
Мы провели хороший матч. До начала подобной встречи ты думаешь, что одно очко – это уже неплохо, но после такого матча остаешься неудовлетворённым, потому что мог завоевать три», — приводит слова Гарсии Marca.
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