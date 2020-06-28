«Ростов» отыгрался за школьников и забавно позировал после победы над «Арсеналом». Фото

Вчера, 27 июня, в Ростове на стадионе «Ростов Арена» в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» обыграл тульский «Арсенал» со счётом 2:1. Обслуживал матч арбитр Владимир Москалёв (Воронеж), ассистировали ему Адлан Хатуев (Грозный) и Илья Елеференко (Москва).
Счёт был открыт в самом начале встречи — на 1-й минуте автором забитого мяча стал Павел Мамаев. На 17-й минуте ростовский клуб увеличил разрыв в счёте — отличился Алексей Ионов, которому ассистировал Эльдор Шомуродов. Во втором тайме гости отыграли один мяч благодаря голу Евгения Луценко с передачи Даниила Лесового. В концовке встречи «Ростов» остался вдесятером из-за удаления Данилы Прошлякова.
«Ростов», набрав 41 очко, вышел на третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Арсенал» (28) — на 9-м месте.
Лучшие кадры с матча «Ростов» — «Арсенал» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Артёма Гусева.
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