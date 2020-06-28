«МЮ» установил новый рекорд Кубка Англии, выйдя в полуфинал в 30-й раз

«Манчестер Юнайтед» установил новый рекорд Кубка Англии. В четвертьфинале турнира манкунианцы встречались с «Норвич Сити» Матч прошёл на стадионе «Кэрроу Роуд» в Норидже и завершился победой гостей в дополнительное время со счётом 2:1.

Это уже 30 раз, когда «Манчестер Юнайтед» достигает полуфинальной стадии Кубка Англии. Таким образом «МЮ» обошёл «Арсенал», у которого на счету 29 выходов в 1/2 финала Кубка Англии. Третьим по числу полуфиналов идет «Эвертон» (26), четвертым – «Ливерпуль» которому эта стадия покорялась 24 раза, сообщает Squawka Football в «Твиттере».



В других парах 1/4 финала Кубка Англии встретятся «Шеффилд Юнайтед» — «Арсенал», «Лестер Сити» — «Челси» и «Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Сити».