РПЛ объяснила, почему «Ростов» смог заявить Байрамяна на матч с «Арсеналом»

Российская Премьер-Лига объяснила, почему «Ростов» смог включить полузащитника Хорена Байрамяна в заявку на матч 24-го тура с «Арсеналом».



«Хорен Байрамян сдал первый положительный тест 12 июня. После этого клуб проинформировал местный Роспотребнадзор, игрок был изолирован, и за ним было организовано динамическое наблюдение.

Все это время состояние футболиста оценивалось медиками как удовлетворительное. В течение следующих 10 дней со дня обнаружения коронавирусной инфекции он сдал несколько отрицательных тестов, последний из которых за сутки до игры против «Арсенала».

Строго в соответствии с требованиями Роспотребнадзора после 14-дневного карантина игрок возобновил тренировки и был включен в заявку на матч против «Арсенала»», — говорится в заявлении на официальном сайте РПЛ.