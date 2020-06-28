«Не заостряйте внимания на внешних факторах». Артём Ребров — о матче «Спартака» с «Уфой»

Вратарь московского «Спартака» Артём Ребров прокомментировал результат матча с «Уфой» (0:0) в рамках 24-го тура чемпионата России.

«Друзья, всем привет! Хочу поздравить всех нас с возвращением футбола на любимую «Открытие Арену». Спасибо всем тем, кто смог попасть на арену и до последних секунд матча гнал команду вперёд! Меня как игрока, болельщика и даже фаната «Спартака» очень радует присутствие в заявке и на поле большого количества молодых ребят.

Дед, Андрей Ещенко, рядом с молодёжью даже ты стал моложе выглядеть. Ребята бились и отдавали себя игре полностью. Команда оставила на поле все силы, и до победы не хватило буквально чуточку.

Сегодня мы заслуживали победы, но я призываю не заострять внимания на любые внешние факторы, не позволившие нам взять 3 очка, а сосредоточиться на нашей игре. От матча к матчу мы становимся всё сильнее, и главные победы ждут нас впереди! Желаю всем хорошего вечера. Берегите себя и свои нервы, уже совсем скоро они всем нам понадобятся вновь», — написал Ребров в своём «инстаграме».

Московский «Спартак» набрал 32 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Уфа» (31) — на 8-м месте. Лидером соревнований является петербургский «Зенит», в 24 матчах набравший 56 очков.