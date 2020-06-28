Футболист «Крузейро» Энрике выжил, упав в автомобиле с 200-метровой высоты
Полузащитник «Крузейро» Энрике попал в аварию, сообщает Globo Esporte.
По данным источника, автомобиль футболиста упал со скалы с 200-метровой высоты. Для того, чтобы спасти игрока было задействовано четыре пожарные машины. Сообщается, 35-летний хавбек был дезориентирован и растерян, поэтому не смог ничего рассказать о причинах аварии.
Менеджер Энрике сообщил что спортсмен находится в сознании, у него не диагностировано переломов. Хавбек отделался незначительными ссадинами. Сейчас футболист находится в больнице под наблюдением врачей. Медики «Крузейро» также следят за ситуацией.
В прошлом сезоне Энрике провёл за «Крузейро» 33 матча в рамках бразильской Серии A и не отметился результативными действиями.
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