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Смолов забил «Барселоне», Роббен возобновил карьеру, Порье победил Хукера. Главное к утру

Смолов забил «Барселоне», Роббен возобновил карьеру, Порье победил Хукера. Главное к утру
Футбол 0

Фёдор Чалов попал в сферу интересов клубов Бундеслиги, Смолов забил «Барселоне», Роббен сообщил о возобновлении карьеры и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».

1. Чаловым интересуются три клуба Бундеслиги. ЦСКА готов продать его за € 10 млн.

2. Директор турнира в Марселе призвал Федерера и Надаля публично осудить Джоковича.

3. Полиция задержала известных фанатов «Спартака» перед матчем с «Уфой».

4. «Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в домашнем матче чемпионата России.

5. «Барселона» и «Сельта» сыграли вничью, Смолов забил гол.

6. Арьен Роббен возобновил карьеру.

7. Порье победил Хукера в главном бою UFC Вегас 4.

8. Минспорта предложило ограничить отъезд за границу молодых российских игроков.

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