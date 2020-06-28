Смолов забил «Барселоне», Роббен возобновил карьеру, Порье победил Хукера. Главное к утру
Фёдор Чалов попал в сферу интересов клубов Бундеслиги, Смолов забил «Барселоне», Роббен сообщил о возобновлении карьеры и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».
1. Чаловым интересуются три клуба Бундеслиги. ЦСКА готов продать его за € 10 млн.
2. Директор турнира в Марселе призвал Федерера и Надаля публично осудить Джоковича.
3. Полиция задержала известных фанатов «Спартака» перед матчем с «Уфой».
4. «Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в домашнем матче чемпионата России.
5. «Барселона» и «Сельта» сыграли вничью, Смолов забил гол.
6. Арьен Роббен возобновил карьеру.
7. Порье победил Хукера в главном бою UFC Вегас 4.
8. Минспорта предложило ограничить отъезд за границу молодых российских игроков.
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