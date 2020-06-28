Луис Суарес: наша судьба была в наших руках, теперь придётся ждать, пока «Реал» оступится

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес прокомментировал результат матча с «Сельтой» (2:2) в рамках 32-го тура чемпионата Испании.

«Я счастлив, что смог помочь команде, но в целом у меня остались чувства гнева и разочарования. Мы потеряли два очка, и есть много вещей, которые нам нужно улучшать. Мы отдаём много очков на выезде, чего с нами раньше не происходило. Мы чувствуем себя очень плохо, потому что потеряли ещё два очка в борьбе за титул. Наша судьба была в наших руках, а теперь нам придётся ждать, пока «Реал» оступится здесь и там, поэтому мы разочарованы, что потеряли два очка», — приводит слова Суареса Indian Express.

Суарес в этом матче отличился дублем. В составе «Сельты» забили Фёдор Смолов и Яго Аспас.