Луис Суарес: наша судьба была в наших руках, теперь придётся ждать, пока «Реал» оступится
Нападающий «Барселоны» Луис Суарес прокомментировал результат матча с «Сельтой» (2:2) в рамках 32-го тура чемпионата Испании.
«Я счастлив, что смог помочь команде, но в целом у меня остались чувства гнева и разочарования. Мы потеряли два очка, и есть много вещей, которые нам нужно улучшать. Мы отдаём много очков на выезде, чего с нами раньше не происходило. Мы чувствуем себя очень плохо, потому что потеряли ещё два очка в борьбе за титул. Наша судьба была в наших руках, а теперь нам придётся ждать, пока «Реал» оступится здесь и там, поэтому мы разочарованы, что потеряли два очка», — приводит слова Суареса Indian Express.
Суарес в этом матче отличился дублем. В составе «Сельты» забили Фёдор Смолов и Яго Аспас.
Фёдор Смолов — 8-й россиянин, забивший «Реалу» и «Барселоне»
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