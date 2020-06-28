Игрок клуба АПЛ провёл вечеринку на 20 человек, несмотря на карантин
Нападающий «Уотфорда» Андре Грэй провёл вечеринку на 20 человек, несмотря на карантин из-за пандемии коронавируса, сообщает Mirror.
26 июня Грэю исполнилось 29 лет, в честь чего футболист решил устроить вечеринку дома. По информации источника, дом игрока «Уотфорда» посетило множество гостей, включая его партнёра по клубу Домингуша Кина. Напомним, в Великобритании до сих под действуют ограничения, согласно которым не рекомендуется собираться группами более шести человек. Действует запрет и для игроков английской Премьер-лиги, им рекомендуется избегать подобных мероприятий.
Сегодня, 28 июня, в матче 32-го тура чемпионата Англии «Уотфорд» сыграет с «Саутгемптоном». Начало встречи — в 18:30 мск.
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