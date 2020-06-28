Лэмпард: Пулишич может достичь уровня Стерлинга, Салаха и Мане

Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился мнением о 21-летнем полузащитнике синих Кристиане Пулишиче.

«Думаю, Пулишич может стать действительно большим игроком. В Германии он пробился в столь юном возрасте и сделал большой шаг вперёд, перейдя в „Челси“. Конечно, ожидания растут, но нужно принимать во внимание его возраст.



В качестве его игры нет сомнений. Все видят, что он твёрдо намерен развиваться. Вокруг него есть несколько игроков, которые совершили подобный рывок. Он обладает способностями Рахима Стерлинга, Мохамеда Салаха и Садио Мане и понимает, что нужно работать, чтобы достичь их уровня. Но у Пулишича есть талант, и он должен это сделать.



Очень рад, что сейчас он выступает за „Челси“. Он усердно работает каждый день и очень амбициозен», — приводит слова Лэмпарда Sky Sports.