Лэмпард: Пулишич может достичь уровня Стерлинга, Салаха и Мане

Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился мнением о 21-летнем полузащитнике синих Кристиане Пулишиче.
«Думаю, Пулишич может стать действительно большим игроком. В Германии он пробился в столь юном возрасте и сделал большой шаг вперёд, перейдя в „Челси“. Конечно, ожидания растут, но нужно принимать во внимание его возраст.
В качестве его игры нет сомнений. Все видят, что он твёрдо намерен развиваться. Вокруг него есть несколько игроков, которые совершили подобный рывок. Он обладает способностями Рахима Стерлинга, Мохамеда Салаха и Садио Мане и понимает, что нужно работать, чтобы достичь их уровня. Но у Пулишича есть талант, и он должен это сделать.
Очень рад, что сейчас он выступает за „Челси“. Он усердно работает каждый день и очень амбициозен», — приводит слова Лэмпарда Sky Sports.
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