«Ювентус» близок к приобретению 19-летнего форварда «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» Фелиш Коррея близок к переходу в туринский «Ювентус», сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.



По информации источника, сегодня, 28 июня, 19-летний португальский футболист пройдёт медосмотр в итальянском клубе перед трансфером.



Коррея перешёл в «Манчестер Сити» из «Спортинга» летом 2019 года, после чего был отправлен в «АЗ Алкмар» на правах аренды. За вторую команду нидерландского клуба форвард провёл 23 матча, забил 3 мяча и отдал 4 результативные передачи. Коррея выступает в составе национальной команды Португалии U19.

Туринский «Ювентус» в 28 матчах набрал 69 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. В тройку лидеров турнира входят «Лацио» (65) и «Интер» (58).