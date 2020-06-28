«Ювентус» близок к приобретению 19-летнего форварда «Манчестер Сити»
Нападающий «Манчестер Сити» Фелиш Коррея близок к переходу в туринский «Ювентус», сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По информации источника, сегодня, 28 июня, 19-летний португальский футболист пройдёт медосмотр в итальянском клубе перед трансфером.
Коррея перешёл в «Манчестер Сити» из «Спортинга» летом 2019 года, после чего был отправлен в «АЗ Алкмар» на правах аренды. За вторую команду нидерландского клуба форвард провёл 23 матча, забил 3 мяча и отдал 4 результативные передачи. Коррея выступает в составе национальной команды Португалии U19.
Туринский «Ювентус» в 28 матчах набрал 69 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. В тройку лидеров турнира входят «Лацио» (65) и «Интер» (58).
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