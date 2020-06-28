«Шеффилд Юнайтед» — «Арсенал»: прямой эфир матча Кубка Англии начнётся в 15:00

Сегодня, 28 июня, состоится матч «Шеффилд Юнайтед» — «Арсенал». Встреча 1/4 финала Кубка Англии пройдёт на стадионе «Брэммел Лэйн» в Шеффилде, стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Шеффилд Юнайтед» — «Арсенал» на «Чемпионате»



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Полом Тирни. Помогать ему будут ассистенты Иан Хассин и Марк Перри. Резервный рефери — Роберт Джонс.



Ранее в полуфинал Кубка Англии вышел «Манчестер Юнайтед», который обыграл «Норвич Сити» со счётом 2:1. В других парах 1/4 финала Кубка Англии встретятся «Лестер Сити» — «Челси» и «Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Сити».