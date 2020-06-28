Глушенков: забил в двух матчах кряду, но было бы лучше, если бы «Крылья Советов» выиграли

Полузащитник «Крыльев Советов» Максим Глушенков поделился впечатлениями от своих голов, забитых в матчах с «Ахматом» (2:4) и «Зенитом» (1:2).



«Испытываю самые положительные эмоции, потому что давно уже хотел отличиться. Результативная передача или гол — без разницы. Мне было важно совершить результативное действие. Получилось забить в двух матчах кряду, но было бы намного лучше, если бы мы выиграли.



Выглядели иначе в матче с „Зенитом“? Конечно, нас встрепенуло домашнее поражение в игре с „Ахматом“. Во-вторых, был заряд. Мы играли с чемпионом страны. Играя с этой командой, никогда нельзя расслабляться. Получилось так, как получилось. Мы бились и боролись в каждом эпизоде.



Мы все прибавляем и индивидуально, и командно. Надеюсь, ко встрече с „Локомотивом“ мы подойдём в ещё более хорошей форме. Сейчас игры проходят каждые три-четыре дня, поэтому самое главное — это восстановление», — сказал Глушенков в интервью клубной пресс-службе.