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«Лестер Сити» — «Челси»: прямой эфир матча Кубка Англии начнётся в 18:00

«Лестер Сити» — «Челси»: прямой эфир матча Кубка Англии начнётся в 18:00
Футбол / Англия 0

Сегодня, 28 июня, состоится матч «Лестер Сити» — «Челси». Встреча 1/4 финала Кубка Англии пройдёт на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» в Лестере, стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Лестер Сити» — «Челси» на «Чемпионате»

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Майком Дином. Помогать ему будут ассистенты Ричард Уэст и Гарри Леннард. Резервный рефери — Даррен Ингланд.

Ранее в полуфинал Кубка Англии вышел «Манчестер Юнайтед», который обыграл «Норвич Сити» со счётом 2:1. В других парах 1/4 финала Кубка Англии встретятся «Шеффилд Юнайтед» — «Арсенал» и «Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Сити».

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