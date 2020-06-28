Талалаев может сменить Божовича на посту главного тренера «Крыльев Советов»

Андрей Талалаев может сменить Миодрага Божовича на посту главного тренера «Крыльев Советов», сообщает «Матч ТВ». Источники «Чемпионата» подтверждают эту информацию.

По данным источника, решение об увольнении Божовича уже принято, однако этому может помешать крупная сумма отступных, положенная специалисту в случае разрыва соглашения. Сообщается, что правительство Самарской области уже контактировало с Талалаевым. Ему будет предложен контракт на два года. На пост наставника «Крыльев» есть ещё один претендент — главный тренер «Чертаново» Игорь Осинькин.

Божович возглавил «Крылья Советов» в 2018 году. До этого работал в тульском «Арсенале», сербской «Црвене Звезде», московских «Локомотиве» и «Динамо», «Ростове» и других клубах.

«Крылья Советов», в 22 матчах набрав 24 очка, занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России.