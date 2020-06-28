«Урал» — «Тамбов»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30

Сегодня, 28 июня, состоится встреча 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» — «Тамбов». Матч пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена». Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным из Москвы. В бригаду войдут ассистенты Дмитрий Сафьян и Андрей Болотенков (оба — Москва). Резервный арбитр — Роман Сафьян (Москва).



В первом круге «Тамбов» проиграл «Уралу». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу екатеринбургской команды.



«Урал», набрав 25 очков, занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Тамбов» (25) — на 13-м месте. Лидером соревнований является петербургский «Зенит» (56).