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ЦСКА объявил о возвращении Виктора Гончаренко к работе

ЦСКА объявил о возвращении Виктора Гончаренко к работе
Футбол / РПЛ 0

ЦСКА на официальном сайте объявил о возвращении Виктора Гончаренко к исполнению обязанностей главного тренера. Специалист не готовил команду к матчу с московским «Динамо» в связи с плохим самочувствием.

Сегодня, 28 июня, Гончаренко провёл восстановительную тренировку на базе в Ватутинках. Завтра команду ожидает ещё одна тренировка в преддверии матча со «Спартаком», который состоится 30 июня.

Гончаренко возглавляет ЦСКА с 2016 года, а до этого работал в команде старшим тренером. Под его руководством команда завоевала Суперкубок России в 2018 году и становилась серебряным призёром чемпионата страны (сезон-2016/2017, 2017/2018). В мае 2020 года Гончаренко продлил контракт с ЦСКА до окончания сезона-2020/2021.

ЦСКА, набрав 37 очков, занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России.

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