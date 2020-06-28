Экс-игрок сборной Словакии Мариан Чишовски скончался в возрасте 40 лет

Бывший футболист сборной Словакии Мариан Чишовски, чьим последним клубом была «Виктория Пльзень», скончался в возрасте 40 лет. У игрока был диагностирован боковой амиотрофический склероз (ALS).



«Сегодня самый грустный день для всех нас. Вынуждены с тяжелым сердцем объявить, что Мариан Чишовски оставил нас навсегда. Наши искренние соболезнования близким Мариана и всей викторианской семье», — говорится в сообщении, опубликованном на странице чешского клуба в «Инстаграме».



Мариан Чишовски выступал в составе пльзеньской «Виктории» с 2011 по 2014 год. Футболист играл за «Жилину» и братиславский «Интер», а также за румынскую «Политехнику». За национальную команду Словакии Чишовски провёл 15 матчей.