Димитри Пайет согласился на серьёзное понижение зарплаты и продлил контракт с «Марселем»

Полузащитник Димитри Пайет подписал новый контракт с «Марселем», рассчитаный до 2024 года.

Как сообщает L’Équipe, Пайет отказался от 50 процентов зарплаты за сезон-2020/2021, положенной ему по предыдущему контракту, а также от 30 процентов зарплаты за сезон-2021/2022. Кроме того, Пайет отказался от бонусов за попадание в еврокубки. В течение двух последних сезонов оклад футболиста будет снижен на 40–60 процентов в зависимости от того, будет ли он регулярно выходить на поле. Стоит отметить, что в 2024 году Пайету исполнится 37 лет.

В нынешнем сезоне Пайет провёл 27 матчей во всех турнирах, стал автором 12 забитых мячей и отдал 6 результативных передач. В мае футболист отказался от сокращения зарплаты на время пандемии коронавируса.