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Федун выделил 9 млн рублей на памятник Черенкову

Федун выделил 9 млн рублей на памятник Черенкову
Футбол / РПЛ 0

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун выделил 9 млн рублей на памятник бывшему футболисту красно-белых и сборной СССР Фёдору Черенкову, сообщает Sport24. Источники «Чемпионата» подтверждают эту информацию.

Памятник Черенкову будет открыт на Троекуровском кладбище в Москве сегодня, 28 июня. Сбор средств на его создание был открыт объединением болельщиков «Спартака» «Фратрия» в 2017 году.

Черенков скончался 4 октября 2014 года. Выступал за «Спартак» с 1978 по 1990 год, а также в 1991 и 1993 годах. В составе красно-белых трижды становился чемпионом СССР (1979, 1987, 1989) и один раз чемпионом России (1993). Кроме того, Черенков — рекордсмен по количеству сыгранных за «Спартак» матчей (494).

Памятник легенде «Спартака» Фёдору Черенкову будет открыт 28 июня
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