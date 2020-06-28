На Троекуровском кладбище установили памятник Фёдору Черенкову
Сегодня, 28 июня, на Троекуровском кладбище в Москве состоялось открытие памятника бывшему футболисту «Спартака» и сборной СССР Фёдору Черенкову, передаёт корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
Сбор средств на его создание был открыт объединением болельщиков «Спартака» «Фратрия» в 2017 году. Ранее стало известно, что владелец московской команды Леонид Федун выделил 9 млн рублей на памятник.
Черенков скончался 4 октября 2014 года. Выступал за «Спартак» с 1978 по 1990 год, а также в 1991 и 1993 годах. В составе красно-белых трижды становился чемпионом СССР (1979, 1987, 1989) и один раз чемпионом России (1993). Кроме того, Черенков — рекордсмен по количеству сыгранных за «Спартак» матчей (494).
Федун выделил 9 млн рублей на памятник Черенкову
- 28 июня 2020
-
14:44
-
14:44
-
14:32
-
14:32
-
14:21
-
14:08
-
13:57
-
13:46
-
13:30
-
13:25
-
13:09
-
12:50
-
12:37
-
12:33
-
12:26
-
12:01
-
12:00
-
11:56
-
11:46
-
11:37
-
11:08
-
11:00
-
10:46
-
10:42
-
10:30
-
10:27
-
10:13
-
09:57
-
09:50
-
09:30
-
09:30
-
09:30
-
09:25
-
09:15
-
09:00
Партнерский контент