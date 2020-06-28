На Троекуровском кладбище установили памятник Фёдору Черенкову

Сегодня, 28 июня, на Троекуровском кладбище в Москве состоялось открытие памятника бывшему футболисту «Спартака» и сборной СССР Фёдору Черенкову, передаёт корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.



Сбор средств на его создание был открыт объединением болельщиков «Спартака» «Фратрия» в 2017 году. Ранее стало известно, что владелец московской команды Леонид Федун выделил 9 млн рублей на памятник.

Черенков скончался 4 октября 2014 года. Выступал за «Спартак» с 1978 по 1990 год, а также в 1991 и 1993 годах. В составе красно-белых трижды становился чемпионом СССР (1979, 1987, 1989) и один раз чемпионом России (1993). Кроме того, Черенков — рекордсмен по количеству сыгранных за «Спартак» матчей (494).