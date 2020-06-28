Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Шавло: памятник Черенкову вызывает восхищение у ветеранов, которые с ним играли

Шавло: памятник Черенкову вызывает восхищение у ветеранов, которые с ним играли
Футбол / РПЛ 0

Бывший футболист московского «Спартака» Сергей Шавло прокомментировала открытие памятника легендарному игроку красно-белых Фёдору Черенкову на Троекуровском кладбище в Москве, которое состоялось сегодня, 28 июня.

«Была проведена очень большая работа. Скульптор Наталья Опиок приезжала в академию, чтобы сравнить типаж с Фёдором. Эта работа вызывает восхищение у ветеранов, которые с ним играли. Были большие проблемы: первый скульптор, которой должен был начинать работу над памятником, обманул. К счастью, дочь Фёдора нашла Наталью Опиок. К сожалению, команда сегодня не смогла приехать. Скоро матч с ЦСКА. Не дай бог, что случится. Ребята извинялись, сказали, что придут, когда здесь будет посвободнее», — передаёт слова Шавло корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Дочь Черенкова поблагодарила Федуна и Родионова за помощь в создании памятника
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020