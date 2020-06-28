Шавло: памятник Черенкову вызывает восхищение у ветеранов, которые с ним играли

Бывший футболист московского «Спартака» Сергей Шавло прокомментировала открытие памятника легендарному игроку красно-белых Фёдору Черенкову на Троекуровском кладбище в Москве, которое состоялось сегодня, 28 июня.

«Была проведена очень большая работа. Скульптор Наталья Опиок приезжала в академию, чтобы сравнить типаж с Фёдором. Эта работа вызывает восхищение у ветеранов, которые с ним играли. Были большие проблемы: первый скульптор, которой должен был начинать работу над памятником, обманул. К счастью, дочь Фёдора нашла Наталью Опиок. К сожалению, команда сегодня не смогла приехать. Скоро матч с ЦСКА. Не дай бог, что случится. Ребята извинялись, сказали, что придут, когда здесь будет посвободнее», — передаёт слова Шавло корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.