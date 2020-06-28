Артур не хочет доигрывать сезон в ЛЧ с «Барселоной» из-за плохих отношений с Сетьеном

Полузащитник «Барселоны» Артур Рамос не хочет доигрывать оставшиеся матчи Лиги чемпионов в составе сине-гранатовых, сообщает итальянский журналист Николо Скира в «Твиттере».
По данным источника, Артур близок к переходу в «Ювентус» и попросил у руководства «Барселоны» разрешение пропустить оставшиеся матчи в Лиге чемпионов. Сообщается, что футболист не доволен плохим отношением главного тренера каталонского клуба Кике Сетьена. В августе Артур намерен сосредоточиться исключительно на «Ювентусе».
Сообщалось, что туринский клуб готов платить Артуру € 5,2 млн в год, что почти на € 2 млн больше, чем полузащитник зарабатывает в «Барселоне». Изначально хавбек сине-гранатовых не хотел перебираться в Италию.
В нынешнем сезоне Артур провёл 28 матчей во всех турнирах, стал автором 4 забитых мячей и отдал 4 результативные передачи.
- 28 июня 2020
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