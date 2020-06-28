Масалитин — о Гончаренко: если уходишь, то уходи. Будь мужиком

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал возвращение Виктора Гончаренко к исполнению обязанностей главного тренера московской команды.



«Возвращение Гончаренко может сделать только хуже, это точно отразится на коллективе. Овчинников уже неделю готовил команду, все приняли уход Гончаренко, а тут он возвращается. Коллектив будет разрознен. Если уходишь, то уходи. Будь мужиком: сказал — сделал. Хотя у ЦСКА уже такое было со Слуцким. Возможно, решили повторить этот путь. Посмотрим, к чему приведёт, но ему будет сложно. Всё это будет до следующего срыва Гончаренко. Если несколько раз такое было, то это повторится. Футбольные люди понимают, что состав не очень, что усиления нет. Все бы поняли его уход», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

ЦСКА объявил о возвращении Виктора Гончаренко к работе