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Жерар Пике: мы «Барса», и это ещё не конец. Бороться до последнего — часть нашей ДНК

Жерар Пике: мы «Барса», и это ещё не конец. Бороться до последнего — часть нашей ДНК
Футбол / Испания 0

Защитник «Барселоны» Жерар Пике заявил, что сине-гранатовые намерены бороться за чемпионство до конца.

«Помните одно: мы «Барса». Ещё не конец. Бороться до последнего — часть нашей ДНК. Держим голову выше и во вторник идём только вперёд!» — написал Пике в "Твиттере".

«Барселона», в 32 матчах набрав 69 очков, возглавляет турнирную таблицу Примеры и опережает мадридский «Реал», который провёл на одну встречу меньше, на одно очко. Сегодня, 28 июня, «сливочным» предстоит встреча с «Эспаньолом». Во вторник, 30 июня, в матче 33-го тура Примеры «Барселона» принимает мадридский «Атлетико».

В матче 32-го тура «Барселона» сыграла вничью с «Сельтой» (2:2). Российский нападающий Фёдор Смолов стал автором забитого мяча.

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