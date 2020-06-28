Жерар Пике: мы «Барса», и это ещё не конец. Бороться до последнего — часть нашей ДНК
Защитник «Барселоны» Жерар Пике заявил, что сине-гранатовые намерены бороться за чемпионство до конца.
«Помните одно: мы «Барса». Ещё не конец. Бороться до последнего — часть нашей ДНК. Держим голову выше и во вторник идём только вперёд!» — написал Пике в "Твиттере".
«Барселона», в 32 матчах набрав 69 очков, возглавляет турнирную таблицу Примеры и опережает мадридский «Реал», который провёл на одну встречу меньше, на одно очко. Сегодня, 28 июня, «сливочным» предстоит встреча с «Эспаньолом». Во вторник, 30 июня, в матче 33-го тура Примеры «Барселона» принимает мадридский «Атлетико».
В матче 32-го тура «Барселона» сыграла вничью с «Сельтой» (2:2). Российский нападающий Фёдор Смолов стал автором забитого мяча.
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- 28 июня 2020
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