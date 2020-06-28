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В Турции сообщили, что Крицюк близок к переходу в «Бешикташ»

В Турции сообщили, что Крицюк близок к переходу в «Бешикташ»
Футбол / РПЛ 0

Голкипер «Краснодара» Станислав Крицюк близок к переходу в «Бешикташ», сообщает ortacizgi.com.

По информации источника, 29-летний российский футболист согласовал трансфер с турецким клубом. Крицюк вёл переговоры со спортивным директором «Бешикташа» Эрдалом Торуногулларом. Голкипер сможет присоединиться к «Бешикташу» по окончании сезона-2019/2020. Напомним, соглашение Крицюка с «Краснодаром» рассчитано до 31 июля 2020 года.

В нынешнем сезоне голкипер принял участие в шести матчах за «Краснодар» и пропустил 7 мячей. «Краснодар», набрав 41 очко, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований является петербургский «Зенит», в 24 матчах набравший 56 очков.

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