В Турции сообщили, что Крицюк близок к переходу в «Бешикташ»

Голкипер «Краснодара» Станислав Крицюк близок к переходу в «Бешикташ», сообщает ortacizgi.com.



По информации источника, 29-летний российский футболист согласовал трансфер с турецким клубом. Крицюк вёл переговоры со спортивным директором «Бешикташа» Эрдалом Торуногулларом. Голкипер сможет присоединиться к «Бешикташу» по окончании сезона-2019/2020. Напомним, соглашение Крицюка с «Краснодаром» рассчитано до 31 июля 2020 года.



В нынешнем сезоне голкипер принял участие в шести матчах за «Краснодар» и пропустил 7 мячей. «Краснодар», набрав 41 очко, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований является петербургский «Зенит», в 24 матчах набравший 56 очков.