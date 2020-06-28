Черевченко: видимо, игроки «Арсенала» не вышли из раздевалки в начале матча с «Ростовом»

Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко прокомментировал поражение своей команды в матче 24-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:2).



«Предупреждали игроков о том, что нужно в первые минуты сохранять концентрацию. Видимо, мы из раздевалки не вышли в первые минуты. Почти в каждой игре забиваем голы — это хорошая тенденция. Но больше настораживает, что пропускаем. Я уверен и знаю, что «Ростов» тренировался всё это время. Любая команда хочет забить в первые минуты игры.

Нам надо сделать акцент на оборонительных действиях — это наш основной момент, где есть проблема. Мы создаём много моментов, но с реализацией есть проблемы.

Горбатенко пока тяжеловато, видно, что он не в кондициях. Но в скором времени он вернёт свои кондиции. Надо сделать так, чтобы Луценко стал лучшим бомбардиром. Если бы ещё пенальти забивал, было бы совсем хорошо. Тоже думаю, что Лодыгин хорошо отыграл. У нас четыре вратаря, все примерно одинаково уровня. Но я отдаю приоритет тому, кто лучше играет ногами. Сейчас вратарю это важно уметь делать. Пытаемся общаться с игроками, чтобы психологически тяжело не было. Меня тяжело сломать. Игра заканчивается и забывается", — передаёт слова Черевченко корреспондент «Чемпионата».